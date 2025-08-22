Habertürk
        Vodafone FLEX’ten 5G uyumlu yeni bir cihaz kampanyası

        Vodafone, yeni kampanyasıyla müşterilerine 5G teknolojisine geçiş fırsatı sunuyor. Eski telefonunu getirenler, 1.000 TL indirimle Samsung Galaxy A16 5G'ye sahip olurken, toplanan cihazlar WWF iş birliğiyle çevre dostu "Gezegen İçin Bir Milyon Telefon" projesinde değerlendirilecek. 30 GB internet hediyesi ve özel indirimlerle Vodafone FLEX, teknolojik yenilikleri erişilebilir kılıyor.

        Giriş: 22.08.2025 - 11:10 Güncelleme: 22.08.2025 - 11:10
        Vodafone'dan 5G uyumlu yeni cihaz
        Vodafone, müşterilerine son teknoloji akıllı telefonlar sunmaya devam ettiğini duyurdu. Kampanya kapsamında, eski telefonunu getiren müşteriler, 1.000 TL indirimle Samsung Galaxy A16 5G akıllı telefona sahip olabilecek. Nisan ayından itibaren Türkiye’de yalnızca Vodafone FLEX üzerinden satışa sunulan bu 5G uyumlu cihaz, 2025’in ilk çeyreğinde dünyada en çok satılan Android telefon unvanını kazandı. Kampanya, Vodafone’un faturaya ek 12 aya varan ödeme kolaylığıyla desteklenirken, toplanan eski telefonlar Vodafone Grubu’nun WWF ile yürüttüğü “Gezegen İçin Bir Milyon Telefon” projesiyle geri dönüştürülecek, böylece çevreye katkı sağlanacak.

        30 GB İNTERNET HEDİYESİ

        Kampanya dahilinde, Vodafone mağazalarından Samsung Galaxy A16 5G alan müşterilere 30 GB internet hediye ediliyor. Ayrıca, Samsung 25W şarj aleti %20 indirimle, Cihaz Tam Koruma Paketi ise %16 indirimle sunuluyor. Bu paket, cihaz arızalarında kapsamlı destek ve onarım süresince yedek cihaz imkânı sağlayarak kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.Vodafone FLEX, “Seç Seç Al” sloganıyla müşterilerine geniş ürün yelpazesi ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Kredi kartsız, faturaya ek 12 aya varan taksit imkanıyla teknolojik ürünlere kolay erişim sağlayan bu platform, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam ediyor.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, müşterilerimize en yeni ve en ileri teknolojileri sunmaya devam ediyoruz. 5G’ye hazırlanmanın önemli bir koşulu da müşterilerimizin 5G uyumlu cihaza sahip olması. Bu kapsamda, Samsung markasının Galaxy A16 5G modelini portföyümüze katmıştık. Yeni kampanyamızla, eski telefonunu getiren müşterilerimiz 1.000 TL indirimle Samsung Galaxy A16 5G akıllı telefon alabilecek. Böylece, 5G teknolojisini daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirerek, geniş kullanıcı kitlelerine uygun fiyatlı, yüksek performanslı ve güvenilir 5G cihazlar sunmayı, bu sayede Türkiye’de sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz, 5G’nin daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi ve benzersiz bağlantı avantajlarıyla tanışma imkânı bulacak. Vodafone olarak, müşterilerimizin 5G deneyimine hazırlanmasına destek olmaya devam edeceğiz.”

