Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Hayatın her alanında verimliliği artırmak adına çalışan girişimciler, yaptıkları işler ile de topluma fayda sağlıyor. Bu girişimlerden Vispera, bir perakende teknolojisi şirketi olarak varlık gösteriyor.

Yerli bir girişim olan Vispera, şirketlerin stok bilgisini ve saha ekiplerini anlık takip ederek, maliyet avantajı yaratmak hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Vispera Kurucu Ortağı ve CEO’su Aytül Erçil, Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptığı sırada kurduğu Vistek adındaki teknoloji şirketini satmasının ardından girişimcilik ekosistemine giriş yapmış bir isim.

Erçil, bu satıştan bir yıl sonra ise ortağı ile birlikte yapay görme ve makine öğrenmesi üzerine faaliyet gösteren Vispera’yı kurduklarını anlattı.

Vispera’nın ilk 2 seneki maliyetini Vistek’in satışından elde ettikleri gelir ile finanse ettikleri söyleye Erçil, "Daha sonra yıllar içinde yaklaşık 5 milyon dolar yatırım aldık. Ar-Ge harcamaları, giderlerimizin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. 2019 yılında bu rakam yüzde 87.2 olarak gerçekleşti. Zaten son 2 senedir Aselsan, Arçelik gibi firmalarla birlikte Türkiye’de en fazla Ar-Ge harcaması yapan 250 şirket arasında yer alıyoruz" dedi.

Aytül Erçil, yaptıkları iş ilgili olarak detaylı bilgiler de paylaştı.

Geliştirdikleri 'Storesense' uygulaması ile, raf fotoğraflarını analiz ettiklerini belirten Erçil, "Uygulama içindeki konum takibi sayesinde saha ekiplerinin belirlenen kriterlere göre performanslarını da değerlendirebiliyoruz. Diğer ürünümüz olan Shelfsight da rafların üzerine kurulan sabit bir kamera üzerinden çalışıyor. Bu kamerayla gerçek zamanlı olarak stok bilgisini, planogram uyumluluğunu ve raf içindeki boşluğu mağaza görevlisine bildirebiliyor ve ürünleri tek tek tanıyabiliyor" diye konuştu.

17 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Vispera CEO’su Aytül Erçil Almanya, Hindistan, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Kazakistan gibi ülkelerin de içinde olduğu 17 ülkede hizmet veren bir Türk teknoloji şirketi olduklarını vurguladı.

Bu ülkelerde Coca Cola, Unilever, Pepsico, Henkel, Reckitt Benckizer, Nobel İlaç gibi birçok uluslararası firma ile çalıştıklarının bilgisini paylaşan Erçil, "Vispera görüntü işleme/makina öğrenmesi yöntemlerini kullanarak inovatif ve güvenilir çözüm sunan bir teknoloji firması ve devamlı ilklerin, yeniliklerin peşinden koşuyor. Dondurma kabinlerindeki ürünlerin tanınması gibi küresel çapta patent sürecinde olan çözümlerimiz bulunuyor" diye konuştu.

'KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ'

Bu satırların en başında, girişimlerin iş süreçlerini optimize ederek fayda bir takım faydalar yarattığından bahsetmiştik.

Vispera'nın yarattığı faydayı ise girişimin kurucusu Aytül Erçil şu sözlerle açıklıyor; "Ürün tanıma teknolojisi üreten firmalar, saha operasyonlarında kullanılan iş gücünü ve kaynakları doğru zamanda doğru alana yönlendirerek verimliliğin artmasını sağlıyor, bu sayede ise operasyonel maliyetlerde yüzde 12 ile yüzde 15 arasında azalma gerçekleşiyor. Saha faaliyetlerini doğru veriyle, doğru zamanda görüntülemek ve olası satış kayıplarını zamanında önlemek ise satış performansında yüzde 15 ile yüzde 18 arasında artış olarak yansıyor. Bu faydayı farklı pazar ve kanal dinamiklerinde çeşitli şekillerde görebiliyoruz. Örneğin, bir müşterimizin geleneksel kanalda ürün dağıtımı yapılan mağazalarda kapsama oranlarını yüzde 400 arttırdık. Başka bir müşterimizde ise satış ekiplerinin mağaza içinde geçirdiği süreyi yüzde 85 azalttık. Perakendecilere özel geliştirdiğimiz sabit kamera çözümümüz sayesinde depolarda yer alan ama rafta bulunmayan ürünleri gerçek zamanlı görüp aksiyon alarak yüzde 30 oranında olası satış kaybının önüne geçiyoruz."

'DÜNYA GENELİNE YAYILACAĞIZ'

Son olarak, Vispera’nın gelecek planlarını da aktaralım.

Aytül Erdinç, Şubat ayı içinde yeni bir yatırım turu kapattıklarını bildirerek, "Bunun yanında yüzde 90’ı Koç Holding’den ve yüzde 10’u da Inventram’dan olmak üzere aldığımız yatırım ile tüm dünyada faaliyet gösterme hedefimize yönelik adımlar atacağız. Aynı zamanda satış ve müşteri destek ekiplerimizi güçlendirip yurtdışı faaliyetlerimizi hızlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.