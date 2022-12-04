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Haberler Sağlık

Virütik zatürreye dikkat

Solunum yolu enfeksiyonlarının artması, akciğer enfeksiyonlarının da daha sık görülmesine yol açıyor. Dr. Şirin Seçkin "Son zamanlarda beş ayrı virüs çok yaygın ve bu virüsler zatürreye de neden olabiliyor. Bir yaşın altındaki bebekler ile astım, alerji ve kronik hastalıkları olan çocuklar daha fazla risk altında" dedi. Dr. Seçkin öksürük şurupları konusunda da önemli uyarılarda bulundu.

Giriş: 04.12.2022 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
Virütik zatürreye dikkat

Son zamanlarda farklı virüslerin aynı anda yaygın olarak görülmesi hem endişeleri hem de akciğer enfeksiyonlarını artırıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin virütik pnömani konusunda uyarılarda bulunurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlattı.

SALGIN VİRÜSLER ZATÜRREYİ ARTIRDI

Kış aylarında görülmesi gereken virüslerin bu yıl sonbaharda yaygınlaştığına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Mevsime göre çok fazla sayıda salgın hastalık var. Eylül ayında başladı, hala devam ediyor ve muhtemelen önümüzdeki aylarda da sürecek" dedi. Şu anda koronavirüs, rinovirüs, RSV, influenza ve parainfluenza virüsün çok sık görüldüğünü söyleyen Dr. Seçkin "Bu virüsler virütik pnömaniye yani zatürreye neden olabiliyor. Bir yaşın altındaki bebekler, astım ve alerji ile kronik hastalıkları olan çocuklar daha fazla risk altında" şeklinde konuştu.

ÖKSÜRÜK ŞURUPLARI FAYDALI MI?

Virüslere bağlı zatürrede; ateş, baş ve kas ağrısı, burun akıntısı, nezle, öksürük, yorgunluk gibi belirtiler görüldüğünü ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Eğer iyileşmesi beklenirken çocuğun durumu kötüleşirse, ateş ve öksürük artar, nefes darlığı başlarsa muhakkak zatürre akla gelmeli ve verilen tedaviye uyulmalı" dedi. Ailelerin, çocuğun öksürüğünü kesmeye odaklandığını ancak bunun yanlış olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Öksürüğü kesmek iyi değil. Vücudun savunma mekanizmasını bozmuş oluyorsunuz. Özellikle öksürük şurupları ileride bağımlılık eğilimini artırıyor" şeklinde konuştu.

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