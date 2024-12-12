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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Virgosol'a uluslararası ödül - İş-Yaşam Haberleri

        Virgosol'a uluslararası ödül

        The European Software Testing Awards'da "Lider Üretici" ödülü kazanan Virgosol, aynı zamanda Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2024 listesinde ikinci kez yer aldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 15:45 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:45
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        Virgosol'a uluslararası ödül
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        Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında faaliyet gösteren Virgosol yazılım test ve kalite alanında çözümler üreten küresel sektör liderlerini ve profesyonellerini buluşturan The European Software Testing Awards’da “Lider Üretici” ödülünü almaya hak kazandı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Virgosol ayrıca Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2024 listesinde ikinci kez yer aldı. Virgosol geçen seneki listede yaklaşık 2000 katlık büyümeyle 6. sırada yer alırken, Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500’de tüm global rakipleri içinde 212. sırada yerini almıştı.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Virgosol Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Arzu Er, şöyle konuştu:

        “Kısa bir süre önce Almanya’da ilk yurt dışı ofisimizi hizmete açarak başlattığımız küresel açılımımızı, global ödüller alarak büyütmek ve ülkemizi global arenada temsil etmek son derece onur verici. 16 kategoride bağımsız jüri tarafından oylanan projeler, WiPro, Cognizant ve KPMG gibi dünya devi şirketlerin ödül kazandığı The European Software Testing Awards’da “Lider Üretici” seçilmemiz Virgosol’ün küresel arenada kendini kanıtlamış projelere imza atan ve dünya standartlarında çözümler üreten bir şirket olduğunun kanıtı niteliğindedir. Birlikte büyümenin değerine inanan bir şirket olarak bu başarımızı mümkün kılan tüm ekip arkadaşlarıma ve müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde teknolojimize yapacağımız yatırımların yanı sıra İngiltere başta olmak üzere yeni global açılımlarımızın katkısıyla Türkiye’yi küresel platformlarda gururla temsil etmeyi sürdüreceğiz.”

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