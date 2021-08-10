Prens Andrew'a cinsel saldırı davası açıldı

İHA

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, çocuklara yönelik cinsel istismar gerekçesi ile tutuklu bulunduğu cezaevinde 2019’da intihar eden ABD’li milyoner iş adamı Jeffrey Epstein ile ilişkisi ve cinsel istismar ile bir kez daha gündeme geldi.

Epstein hakkında şikayetçi olan Virginia Roberts Giuffre, 17 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile Prens Andrew’a dava açtı.

New York’ta federal mahkemeye başvuran Giuffre, 2001 yılında henüz reşit değilken Prens Andrew tarafından Epstein'ın uzun süredir birlikte olduğu Ghislaine Maxwell'in Londra'daki evinde, Epstein'ın Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki malikanesinde ve Epstein'ın Virjin Adaları'nda sahip olduğu özel bir adada olmak üzere toplamda 3 kez cinsel ilişkiye zorlandığın ifade etti.

Giuffre New York’taki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayetinde, 2000-2002 arasında 16 yaşından itibaren Epstein’ın cinsel istismarına uğradığını belirterek, yaklaşık 20 yıl önce 17 yaşındayken Epstein, Maxwell ve York Dükü Andrew’ın kendisini "açık veya zımni tehditlerle” cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

Cinsel saldırı davasının ilk duruşmanın kasım ayında başlaması beklenirken Prens Andrew sözcüleri ve avukatlarından henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

SESSİZLİK VE KORKU İÇİNDE YAŞAMAK DEĞİL SESİNİ YÜKSELTEREK ADALET TALEP ETMEK

Giuffre yaptığı açıklamada, "Prens Andrew'i bana yaptıklarından sorumlu tutuyorum. Güçlüler ve zenginler de eylemlerinden sorumlu tutulmalı. Umarım diğer kişiler sessizlik ve korku içinde yaşamanın değil, sesini yükselterek ve adalet talep ederek hayatını geri almanın mümkün olduğunu görürler” dedi.



Giuffre’un avukatı David Boies da, “Eğer bugün harekete geçilmezse, Prens Andrew eylemleri için hesap vermekten kaçmasına izin verilmiş olacak. Virginia, zengin ve güçlü insanların adalete hesap vermekten kaçtığı durumların önüne geçmeye çalışıyor” diye konuştu.

Dava kayıtlarında ise “Prens'in serveti, gücü, konumu ve bağlantıları, onun savunmasız, korkmuş bir çocuğu istismar etmesine imkan sağladı” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Andrew, darp ve kasıtlı duygusal sıkıntı/şiddet nedeniyle de suçlanıyor.

PRENS ANDREW'DAN YALANLAMA

York Dükü Prens Andrew ve Giuffre’un 2001 yılından yan yana bir fotoğrafı ortaya çıkmış fakat Prens Andrew 2019’da İngiliz medyasına verdiği röportajda, Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını öne sürerek, cinsel istismarı reddetmişti.

Epstein'ın davranışını "yakışıksız" olarak nitelendirmekle yetinen Andrew, arkadaşlıklarından pişman olmadığını söylemişti. Söz konusu ifadeleri ile tepki çeken Prens Andrew daha sonra yaptığı açıklamada, cinsel istismar suçundan sabıkası olan Epstein ile arkadaşlığının, İngiltere Kraliyet ailesinin çalışmalarına zarar verdiğini söyleyerek kraliyetteki üst düzey görevlerini bıraktığını açıklamıştı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETMİŞTİ



ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan ve 14 yaşından küçük onlarca kız çocuğuna karşı cinsel taciz ve istismar gerekçesi ile 6 Temmuz 2019’da New York’ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra suçlu bulunarak cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti.