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        Haberler Gündem Güncel Virajı dönemedi, 2 araca çarptı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        TIR ile iki otomobilin karıştığı kaza kamerada!

        Başkentte bir TIR, virajı dönmek için duran otomobile arkadan çarptı. Felaketten dönülen o anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:11 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:11
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        Virajı dönemedi, 2 araca çarptı!
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        Ankara’da bir TIR sürücüsü, virajı dönmek için duran otomobile arkadan çarptı.

        İHA'nın haberine göre çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, kazaya karışan diğer araç ise yol kenarında yeşil alana devrildi.

        FACİADAN DÖNÜLDÜ

        Kaza, Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Sola dönmek üzere sinyal veren otomobile rağmen yavaşlamayan TIR, ters yönden sollama yapmak isterken iki otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri takla atarken diğeri ise yolun sağ tarafında bulunan park alanına devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı.

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