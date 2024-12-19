Vinicius'tan Mbappe'ye övgü dolu sözler!

İspanyol devi Real Madrid'in yıldız futbolcularından Vinicius Junior, takım arkadaşı Kylian Mbappe hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı.

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"MBAPPE'NİN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"

Brezilyalı yıldız, "Mbappe'nin büyük bir hayranıyım. Transferinden önce ona birçok mesaj göndermiştim çünkü onunla birlikte oynamayı hayal ediyordum. Uzun zamandır birbirimize hayranlık duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid hakkında da konuşan Vinicius Junior, "Kimsenin kibirli olmadığı ve herkesin birbirini sevdiği harika bir takımımız var. Real Madrid'i her zaman olması gereken yere, zirveye taşımak için buradayız." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 20 maça çıkan 24 yaşındaki Vinicius Junior, 13 gol attı ve 9 asist yaptı.