Oyuncu Vildan Atasever, geçtiğimiz yıl nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı. Ancak evlenmeleri beklenen çiftten kötü haber geldi.

Habertürk'ün haberine göre; ikili, haziran ayında yollarını ayırdı.

Vildan Atasever, kız isteme töreninden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, tuzlu kahveyi servis ettiği anları, "Adettendir dediler tuzlu kahveyi içirdik" notuyla yayınlamıştı.