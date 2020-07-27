"GÖNÜL YOLUMUZ DAİM OLSUN"

Pasta üflerken çekildiği bir kareyi yayınlayan Vildan Atasever, paylaşımına şu notu düştü:

Huzurun sevgi ile mümkün olduğuna, sevginin mesafesi olmadığına, sözün samimiyetine, samimiyetin insanın ruhuna tebessüm bıraktığına şahit oldum bir kez daha. Her 'iyi ki' de iyikilerim oldunuz.

Gül bahçeleri yaptınız gönlümde. Neşet Baba'nın dediği gibi; Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez gönülden gönüle gider. Gönül yolumuz daim olsun, dileğim budur.