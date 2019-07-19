19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vestel, uluslararası teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award 2019’dan 8 ürünü ile 32 ödül alarak Beyaz Eşya kategorisinde en çok ödül kazanan firma oldu. Ayrıca yarışmada Vestel’in 4 ürünü, kendi kategorilerinde ‘Yılın En İyi Ürünü’ seçildi.
Vestel, Plus X yarışmasında, her kategoride en çok ödül sayısına ulaşan markalara verilen, ‘En Yenilikçi Marka’ ödülünü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kazandıklarını duyurdu.
Almanya’nın eski Parlamento Binası’nda düzenlenen ödül töreninde Vestel’in ödüllerini Endüstriyel Tasarım Müdürü Caner Yıldız, PlusX CEO’su Donat Brandt’dan aldı.
16 YILDIR DÜZENLENİYOR
Ürünlerinin teknolojileri ile olduğu kadar tasarımlarıyla da dünyanın dikkatini çektiğini ifade eden Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Her bir ürünün kullanıcı dostu olması, şık görünmesi, kullanılan materyallerin çevreye duyarlı olması için özen gösteriyoruz. Bu ödüller; ne kadar doğru yolda olduğumuzui gösteriyor. Başta 1600 kişilik Ar-Ge kadromuz ve tasarım ekibimiz olmak üzere tüm Vestel çalışanlarını kutluyorum” dedi.
Verilen bilgiye göre inovatif teknolojilerin ödüllendirildiği ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği ve 16 yıldır düzenlenen Plus X Award’da; yenilik, tasarım, yüksek kalite, kullanım kolaylığı, işlevsellik, ergonomi ve ekoloji kriterlerine göre ürünlerinin yenilikçiliğini ön plana çıkaran markalar ödüllendiriliyor.
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