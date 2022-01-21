Veri ihlalinde 17 yılın rekoru

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Teknolojik cihazlar her gün milyonlarca veri oluşturuyor, topluyor ve saklıyor. Öyle ki, artık dünyada 40 zettabayttan fazla veri bulunuyor ki bu da 40 trilyon gigabayta denk geliyor. Durum böyle olunca, olası veri kayıpları özellikle hassas bilgilere sahip olan kuruluşların en önemli gündem konusu oluyor.

Yapılan tespitlere göre 2021’de ortalama veri ihlali maliyetleri son 17 yılın rekorunu kırarak 4.24 milyon dolara yükseldi. Veri kayıplarının en büyük nedeninin yüzde 50 ile insan hataları olduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, olası veri kayıplarına karşı şirketler başta olmak üzere kullanıcıları uyardı.

EN BÜYÜK NEDEN İNSAN HATALARI

Konu veri kaybı olunca sadece teknolojik nedenlerden dolayı yaşanacağı düşünülebilir ancak kuruluşların veri kaybı yaşamasının en büyük nedenlerinin başında yüzde 50 oranla insan hataları geliyor.

Yanlışlıkla silinen dosyalar, cihazı düşürme, üzerine sıvı dökme veya bir yere çarpma sonucu oluşan hasarlar ve daha birçoğunun veri kaybına yol açan insan hatalarından olduğunu belirten Serap Günal, ne kadar düzgün kullanılırsa kullanılsın, cihazların da her zaman yüzde 100 güvenilir olmadığını aktarıyor. Donanımsal arızalardan kaynaklanan veri kayıplarının yüzde 35 oranında olduğunu paylaşan Günal, şirketlerin mutlaka tüm verilerinin yedeğini almaları gerektiğinin altını çiziyor.

TESPİT ETMEK 206 GÜN, SORUNU ÇÖZMEK 73 GÜN SÜRÜYOR

Bir veri ihlalini tespit etmek ortalama 206 gün, sorunu çözmek ise 73 gün sürüyor ve her geçen gün maliyetlerin daha çok artmasına neden oluyor. Ortalama veri ihlali maliyeti 2020’de 3.86 milyon dolarken 2021’de 4.24 milyon dolara yükselerek 17 yılın en yüksek ortalama toplam maliyeti oldu.

Bir veri hilalini ilk 200 gün içerisinde tespit edip kontrol altına alan şirketler ise, ortalama maliyetten 1.2 milyon dolar daha az harcıyor. Günal, ciddi zararlara mal olabilen veri kayıplarına karşı kuruluşların yarısının hala önlem almadığının altını çiziyor.