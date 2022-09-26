Vergi indirimi Sterlin'i eritti

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İngiltere'de hükümetin açıkladığı vergi indirim paketi Sterlin'i vurdu. Sterlin dolar karşısında yüzde 5'e yakın değer kaybetti ve bu sabah 1.0350'ye kadar düştü. Bu 1985 yılından bu yana en düşük seviye.

Sterlin'deki düşüşün ardından gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kasım ayında yapacağı toplantıya çevrildi. Vergi indirimleri ve hükümet borçlanmasındaki artışların yüksek enflasyonu körükleyebileceği, bu durumun bankayı agresif faiz artırımına zorlayacağı endişeleri var. BoE geçtiğimiz günlerde faizi 50 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2.25’e çıkardı. Bu bankanın üst üste yedinci faiz artışı oldu.

45 MİLYAR STERLİN

İngiltere'de hükümet ekonomiyi canlandırmak için 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıkladı. Hükümet, vergi indirimlerinin 2026-27 yılına kadar toplam 45 milyar Sterlin olacağını tahmin ediyor. Yatırımcılar ise kamu borç seviyelerinin artacağından endişeli.

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, cuma günü yaptığı açıklamada, büyümeyi teşvik etmek için ülkenin en yüksek gelir vergisini kaldıracağını ve temel oranı beklenenden bir yıl önce indireceğini söyledi.

Plan yüzde 2.5 büyüme öngörüyor.

DOLAR ENDEKSİ 114.5'İ GÖRDÜ

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin mesajları doları güçlendirmeye devam ediyor. Dolar endeksi hızlı yükselişini sürdürdü ve Mayıs 2002'den bu yana ilk kez 114.5'i gördü.