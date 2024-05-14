Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü
Giriş: 14.05.2024 - 21:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 22:35
Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi'nde cip, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Polis, sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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