Kırıkkale'de evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı

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Kırıkkale'de H.Ç, evde birlikte yakaladığı İ.E'yi bıçakla, eşi F.Ç'yi ise boru anahtarıyla yaraladı. Koca gözaltına alınırken, eşinin durumunun iyi, İ.E'nin ise ağır olduğu öğrenildi.

KARISINI, BAŞKA ADAMLA YAKALADI Fotoğraf: İHA Olay, gece saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen H.Ç, eşi F.Ç. ile İ.E'yi birlikte yakaladı. DHA'nın haberine göre; H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. REKLAM

BIÇAKLANAN ADAMIN DURUMU AĞIR Fotoğraf: AA Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E'nin ise ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor. *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.