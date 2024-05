Dursun Özbek, Habertürk'te tek tek açıkladı: Riva, Kemerburgaz, Florya, Okan Buruk, Erden Timur...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 25 Mayıs'ta gerçekleştireceği seçimli genel kurulu öncesi Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Herkesin kendine özgü bir hayat hikayesi var. Benim de hayat hikayem... 1950 doğumluyum. Herkes kendi hayatını bir gözden geçirir. Neydik, nereye geldik, neler geçti başımızdan diye düşünür. 1950 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğmuşum. Babam Alucralı, annem Şebinkarahisarlı. Çocukluğum Şebinkarahisar'da geçti. Normal bir Anadolu evinde doğdum. Bilirsiniz Anadolu'da büyük aileler vardır. Bir evin içinde babam, amcam, amcamın çocukları, annem, tek bir aile gibiydik. Herkesin bir iş bölümü var. Tarlaya gidiliyor, yemekler yeniliyor. O zaman ne elektrik var, ne su var. Öyle bir hayattan geldim. Gaz lambasında akşam yemeği var. Döşekler indiriliyor seriliyor. Güneş battı, hayat bitti. Güneş doğdu, hayat başlıyor. Kazma çapa görevinin başına gidiyor herkes. Böyle bir hayat. Türkiye'nin fakir mecralarından birisi. Çok büyük tarım yapma imkanı yok. O zaman tarım dediğin buğday arpa. Yüksek rakımlı bir yer. Domates ekiyoruz, ağustosta kızarıyor. Aileler zor şartlarda göç veriyor. Göç verilen yer İstanbul. Önce babam İstanbul'a yerleşiyor, sonra annem ablam biz geldik. Mehmet kardeşim İstanbul'da doğdu. Talimhane'ye geldik yerleştik. İki göz bir evde yaşam ama hep mutluyduk. Köyde de mutluyduk, İstanbul'da iki göz evde de mutluyduk."

"HAYATIN BANA ÖĞRETTİĞİ EN BÜYÜK ŞEY..."

"Hayat kavgasında bana en büyük desteği eşim verdi. Yedek parça ticareti demek o zaman, elde çanta otobüsün sırtında Hakkari, Van, Gaziantep, Adana, İzmir her yeri dolaşıyorsunuz. Her seyahat 15 gün. 24 yaşındayım, yeni evliyim. Ne telefon var, ne bir şey. O dönem Galatasaray'daki anlattığım kompozisyon, Türkiye mozaiği. Her seviyeden adam var. İTÜ'ye gittim, sınıf 180 kişi. Türkiye'nin her yerinden insan vardı. O zaman 67 vilayet vardı, hepsini geziyorum, ticaret yapıyorum. Hayatın bana öğrettiği en büyük şey budur. Türk insanını tanıyorum, hepsiyle alışveriş yapmışım, yemişim, içmişim."