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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler şov devam ediyor! - Futbol Haberleri

        Arda Güler şov devam ediyor!

        Real Madrid, Deportivo Alaves'i 5-0 yenerken oyuna sonradan giren Arda Güler şova devam etti! Milli futbolcu 81. dakikada attığı golle takımının beşinci golünü kaydetti ve ligdeki toplam gol sayısını 4'e çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 01:06 Güncelleme: 15.05.2024 - 01:06
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          Real Madrid, LaLig'nın 36. haftasında sahasında oynadığı maçta Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti. Carlo Ancelotti, son üç lig maçında ilk 11'de başlattığı milli futbolcu Arda Güler'i bu kez yedek bırakıp, ikinci yarı oyuna aldı.

        • 2

          Arda, 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, 81. dakikada ceza sahasının ortasından güzel bir vuruşla takımının 5. golüne imza attı. Milli futbolcumuz, bu sezon ligdeki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

        • 3

          Ancelotti'nin bu kez orta sahada denediği Arda, 70. dakikada Vinicius Junior'un attığı gol pozisyonunu hazırlayan isimlerden biri oldu.

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          ANCELOTTI, 'BENİ ŞAŞIRTTI' DEMİŞTİ

          Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon sergiledikleri performans ile kendisini şaşırtan futbolcuları sayarken Arda Güler'i de eklemişti.

        • 5

          İtalyan teknik adam, bu sezon kendisini şaşırtan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili gelen bir soruya, "Az tanıdıklarımdı. Fran Garcia çok iyi iş çıkardı. Özellikle de başlarda. Joselu ve Brahim aynı şekilde. Ben daha fazla süre verebilseydim takıma daha fazla katkı sağlayacak futbolcular var. Örneğin Ceballos. Farklı sebeplerden dolayı layık olduğu süreleri almadı. Diğer bir futbolcu Arda. Eğer sakatlık sorunları yaşamasaydı daha fazla süre alabilirdi. Genel olarak tüm takım beni şaşırttı. Mükemmel bir verim aldık." diyerek yanıt vermişti.

        • 6

          Real Madrid hafta sonunda 36. lig şampiyonluğuna uzanırken Arda Güler de kutlamaların odağındaki oyunculardan olmuştu.

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          Törenler sırasında gösterilen fragmanda, Real Madrid'in Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Brahim, Modric gibi yıldız futbolcularının gollerinin yanı sıra Arda Güler'in eflatun-beyazlı formayla ligde Celta Vigo'ya karşı attığı ilk gol de yer almıştı.

        • 8

          Rüdiger de konuşmasının sonunda yanındaki takım arkadaşı Arda Güler'i göstererek, meydandaki binlerce taraftara "Güler, Güler" sloganı attırmıştı.

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          Kutlamalar sırasında takım arkadaşı Brahim Diaz ile birlikte Real Madrid televizyonuna kısa bir açıklama yapan milli futbolcu Arda Güler, İspanyolca "İlk defa buradayım. Çok memnunuz. Hala Madrid." demişti.

        • 10

          Arda'nın İspanyolca konuşması muhabiri şaşırtırken, Brahim, "Arda küçük erkek kardeşim gibi. Biz hep birlikteyiz, yakın arkadaşız. Arda, ben, Fede. (Federico Valverde) Bir aile gibiyiz." diye eklemişti.

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