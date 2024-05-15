Kosova'dan Sırbistan'a "silah desteği" suçlaması

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Kosova makamlarınca, ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha basın toplantısı düzenledi.

AA'nın haberine göre; Bakan Sveçla, bir yılda bölgede beşinci defa benzer sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiklerini ve terör gruplarının bu silahlarla Kosova Cumhuriyeti kurumlarına ve özellikle polisine saldırmayı planladığını söyledi.

Söz konusu silahların, Sırbistan devletinin Kosova'yı istikrarsızlaştırma eğilimine doğrudan dahil olduğunun kanıtını oluşturduğunu belirten Sveçla, "silahların Milan Radoicic liderliğindeki ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından finanse edilen, yönetilen ve desteklenen terörist grubuna" ait olduğunu vurguladı.

REKLAM Sveçla, anayasal düzeni ihlal edenlerin, neden oldukları veya neden olmaya teşebbüs ettikleri suçlardan dolayı adalet önüne çıkarılacağını söyledi. Kosova Polisi Genel Müdürü Hoxha, operasyon kapsamında 1500 mermi, 10 uzun namlulu silah, 62 sersemletici el bombası, çok sayıda patlayıcı, telsiz, dolu ve boş şarjör ve Sırp ordusuna ait üniforma ele geçirildiğini belirtti. Zveçan yakınlarında düzenlenen operasyonun Kosova İstihbarat Teşkilatı (AKİ) ve vatandaşlardan alınan bilgilerle yapıldığını kaydeden Hoxha, olayla ilgili eski bir polis memurunun gözaltına alındığını ifade etti.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginlikler, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyünde yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle zirveye ulaşmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Interpol, Aralık 2023'te Milan Radoicic ve diğer saldırganlar hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.