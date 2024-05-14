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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!

        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!

        Aydın'da 50 yaşındaki Mehmet Şah Yeşilova, uzun süredir rahatsız ettiği 48 yaşındaki Aylin Pekin'in kendisini şikayet ettiğini öğrenince dehşet saçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 22:14 Güncelleme: 14.05.2024 - 22:14
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        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, uzun süredir rahatsız ettiği Aylin Pekin'i (48), şikayet edildiğini öğrendikten sonra evinin önünde bekleyerek tabancayla vurarak öldüren Mehmet Şah Yeşilova (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce eşini kaybeden ve bir çocuğu olan Aylin Pekin, yaklaşık 3 aydır aynı mahalleden Mehmet Şah Yeşilova tarafından takip edilmeye başlandı.

        Fotoğraf: DHA

        EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİ

        Yeşilova tarafından rahatsız edilen Pekin, durumu polise bildirdi. Polis, Pekin'in şikayeti üzerine Yeşilova'ya uyarıda bulundu. Polise şikayet edildiğini öğrenen Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin'in evinin önüne gelerek beklemeye başladı.

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        Dışarda olan Pekin, evine geldiği sırada Yeşilova'nın yanında getirdiği tabancasından çıkan kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: DHA

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Saldırıdan sonra kaçan Yeşilova, ilçe sınırları içerisinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edilip, gözaltına alındı. Pekin'in cansız bedeni ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Şah Yeşilova, tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne teslim edildi.

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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