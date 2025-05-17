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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vergi denetim süreçlerinin maliyeti dijital dönüşümle azaltılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Vergi denetim süreçlerinin maliyeti dijital dönüşümle azaltılacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçlerinin elektronik ortama taşınacağını belirterek, "Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:07
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        Vergi denetiminde dijital dönüşüm
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        Bakan Şimşek, Bakanlık olarak vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemini başlattıklarını söyledi.

        Bu amaçla gereken mevzuat düzenlemelerini de yaptıklarını belirten Şimşek, "Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde Bakanlığımız tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme sayesinde kamusal denetim süreçlerinin köklü ve dijital bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor." diye konuştu.

        Şimşek, defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlık tarafından gerekli sistemlerin oluşturulduğunu anlatarak, "Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak." ifadesini kullandı.

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        "Bu süreç 'izaha davet'i de kapsayacak"

        Bu alandaki dönüşüm sürecinin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, bu düzenlemelerin, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri, gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti kapsayacak dönüşümün ilk adımı olduğunu bildirdi.

        Şimşek, bu tarz kamusal hizmetlerde daha çok mükellef ile Bakanlık personelinin fiziksel olarak bir araya geldiğini, tutanakların kağıt ortamında düzenlendiğini anımsatarak, "Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

        "Mükellefler için maliyet azaltılacak"

        Temel amacın mükellefler için denetim maliyetlerinin azaltılması, her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumu noktasında kolaylık sağlanması olduğu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

        "Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle beraber mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor."

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