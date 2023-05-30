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Venedik'teki Büyük Kanal'ın suyu yeşil renge bürünmüştü, nedeni belli oldu

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki Büyük Kanal'ın bir bölümü yeşil renge büründü.

Giriş: 30.05.2023 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Venedik'teki Büyük Kanal'ın suyu yeşil renge büründü
HABERTURK.COM / Ajanslar

İtalyan İtfaiyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyük Kanal’ın tarihi Rialto Köprüsü yakınlarındaki kısmı sabah saatlerinde fosforlu yeşil bir renge büründü.

Basında yer alan haberlerde, sabah saatlerinde vatandaşların polise durumu bildirmesi sonrasında Venedik Emniyet Müdürlüğü’nde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildiği, suyun renginin yeşile dönmesinin nedeninin tespit edilmesi için Büyük Kanal'dan su örneklerinin alındığı belirtildi.

Bu arada, ülkede son dönemde iklim aktivistlerinin, tarihi çeşmelere kömür bazlı sıvı dökerek eylemler gerçekleştirdiği anımsatılan haberlerde, Büyük Kanal'ın suyunun yeşil rengine dönmesinin nedeninin araştırıldığı ve iklim aktivistlerinin eylemi sonucu olup olmadığına dair henüz bir bilgi olmadığı kaydedildi.

Yerel yetkililer inceleme sonucunda kanalın yeşile dönüşmesinin, atık su şebekelerini test etmek için kullanılan toksik olmayan bir maddeden kaynaklandığı sonucuna vardı.

Veneto Çevre Önleme ve Koruma Bölge Ajansı'na (Arpav) göre analizler 'alınan örneklerde floresin varlığını' gösterdi. Arpav, maddenin kaynağını belirtmeden, sonuçların 'analiz edilen örneklerde toksik unsurların varlığını göstermediğini' söyledi.

İtfaiye yetkilileri, söz konusu renk değişiminin halk sağlığını tehlikeye atacak bir durum içermediğini aktardı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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