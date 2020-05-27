Transferin gözde ismi Vedat Muriç'in taliplerine bir yenisi daha eklendi... Çok ciddi teklifler alan Kosovalı yıldız için bu kez de Rennes harekete geçti. Pandemi sonrasında sona erdirilen sezonu 3. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fransız ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçeceği öğrenildi. Ancak Vedat Muriç'in tercihinin İtalya veya İngiltere olacağı belirtiliyor.

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