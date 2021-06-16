İkinci el araç şirketi VavaCars, TSE standartlarında ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage ile kısa bir süre önce başladığı iş birliğini müşterilerinin beklentisini göz önünde bulundurarak genişlettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, VavaCars, Pilot Garage Oto Ekspertiz ile hizmet verdiği nokta sayısını da artırmış olacak.
VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, "Bir süredir pandemi sebebi ile tüm dünya zor günler geçirse de biz bu dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına büyümemize ve onların yanında olmaya devam ettik. Araç alım merkezi sayımızı 2019’dan bu yana 7’den 20’ye çıkarıp, İstanbul dışında Ankara, İzmir ve Bursa’da da hizmet vermeye başladık ve aldığımız araç sayısını yüzde 639 arttırdık" dedi.
Hizmet verdikleri 4 büyük şehir dışındaki bölgelerden de düzenli gelen talebe Pilot Garage iş birliği ile karşılık vermeye karar verdiklerini kaydeden Merritt, "Sektörde kaliteli bir hizmet veren güvenilir ekspertiz firması Pilot Garage ile iş birliğine başlamaktan memnunuz, bu sayede farklı şehirlerde yer alan müşterilerimize de tarafsız ve şeffaf hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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