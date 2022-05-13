Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişi ile ilgili düzenlemeye Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarına yatırım yapılması da eklendi. Düzenlemeye göre, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES'e yatırdığı SEDDK tarafından tespit edilen yabancılar Türk vatandaşlığı hakkı kazanabilecek. Ancak bu kişiler devletin BES'i desteklemek için verdiği yüzde 30'luk katkıdan faydalanamayacak. Ancak vatandaş olduktan sonra da yatırıma devam ederse yüzde 30 katkıyı ek olarak almayı hak edecek.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLUNMASI ŞART

Çünkü BES Yasası gereği sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın kullandığı mavi kart (Yabancı Kimlik Numarası) sahipleri devlet teşvikinden faydalanabiliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ilk 3 yıl içinde ayrılmanız durumunda maalesef devlet katkısı avantajından faydalanamıyorsunuz. 3’üncü yılın sonunda yüzde 15'ini, 6’ncı yılın sonunda yüzde 35'ini, 10’uncu yılın sonunda yüzde 60'ını, emekliliğe hak kazandığınızda ise devlet katkısının tamamını alabiliyorsunuz. Emekliliğe hak kazanma şartı ise 60 yaşına ulaşmanız ve en az sistemde 10 yıl kalmanız.

FONLAR BELİRLENİYOR

Diğer yandan BES'e yatırılan tutarın hangi fonlarda değerleneceğine ise SEDDK karar verecek. SEDDK'nın Hazine ile çalışarak fonları belirleyeceği öğrenildi. Ancak sisteme giren paranın ekonomiye faydalı olması için katkı payında olduğu gibi devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendirilmesi daha uygun görülüyor. BES uzmanları sistemde kalma süresinin 3 yıl ile sınırlı olmasını eleştirirken yabancıların sistemden 3 yılın sonunda aniden çıkışı konusunda önlem alınmasını da istiyor.