Vangölü Ekspresi ile doğayla iç içe yolculuk

Dağların yamaçlarından, bölgenin doğal güzelliklerinin arasından geçen Vangölü Ekspresi, yerli ve yabancı yolcularına seyrine doyumsuz manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.
AA'nın haberine göre Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan trendeki yolcular, ilkbaharın gelişiyle rengarenk çiçeklerin açtığı Muş Ovası'nın doğal güzelliği, Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü'nün eşsiz manzarası sayesinde unutamayacakları bir yolculuk deneyimi yaşıyor.
8 vagonda 320 yolcu taşıma kapasitesine sahip Vangölü Ekspresi'ni tercih edenler, rayların tıkırtısı eşliğinde ve doğayla iç içe yaptıkları yolculuk boyunca karşılaştıkları manzaraları fotoğraflıyor.
Son zamanlarda seyahat ve gezi tutkunlarının yeni gözdesi olan Vangölü Ekspresi'yle bu yıl yaklaşık 20 bin kişi yolculuk yaptı.
"KUŞLARIN UÇUŞUNU SEYRETTİK, LEYLEKLER GÖRDÜK"
Eşiyle seyahat eden Simay Kavras, İstanbul'da yaşadıklarını ve tatil için Vangölü Ekspresi'ni tercih ettiklerini söyledi.
Sivas'tan trene bindiklerini anlatan Kavras, duygularını şöyle dile getirdi:
"Eşimle tatil anlayışımız biraz daha gezmek, görmek, doğal ve kültürel güzellikleri keşfetmek üzerine. Tatilimizi bu defa Doğu Anadolu Bölgesi'ne planladık. Coğrafya gerçekten çok güzel. Tren yolculuğumuz rahattı. Doğal güzellikler görülmeye değerdi. İlkbahar olduğu için çok hoşumuza gitti. Tatvan'da ineceğiz ve Van'a gideceğiz. Kültürel güzellileri keşfetme peşindeyiz."
Abdullah Samet Kavras da eşiyle tren yolculuğu yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Trende eğlendik. Doğa çok güzeldi. Çok beğendik. Askerliğimi 2009 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaptım. Eşimle tekrar gelip buraları görmek istedik. Trende daha çok samimiyet oluyor. Sürekli dışarıda güzel bir doğa var. Başınızı her çevirdiğinizde güzel bir manzaraya bakıyorsunuz. Derelerden ve dağların arasından geçtik. Kuşların uçuşunu seyrettik, leylekler gördük. Seyahatten dolayı çok mutlu olduk."
"TREN ÇOK KONFORLU"
Üniversite öğrencisi Adem Tatar, bir proje kapsamında trenle Van'a gitmek için yolculuk yaptığını ifade ederek, "Biletler çok uygun. Tren yolculuğunda doğanın güzelliklerini görme fırsatı bulduk. Tren çok konforluydu. Dağların arasından Van Gölü'nün kıyısından geçtik, güzel bir yolculuk oldu" dedi.
Ankara'dan trene binerek Tatvan'a gelen Tuba Sefa, "Yolculuk beklediğimden çok daha güzeldi. Barajlar, göller, manzaralar, doğal güzellikler hoşumuza gitti, çok beğendik. Telefonla bu güzellikleri fotoğrafladık" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!