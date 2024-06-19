Van Kedi Villası'nın 'Muhtar'ı 18 yaşında

"BURANIN EN AKİL KEDİSİDİR"

Erkek olan kedilerin dişi kedilere göre biraz daha uzun yaşadıklarını da anlatan Prof. Dr. Kaya, "Erkek kediler daha uzun ömürlü olabiliyor. Dişi kediler doğum yaptıklarından daha çok yıpranıyorlar ve ömürleri daha kısa olabiliyor. Yaşlı olan kedilerin dişleri yerinde olduğu sürece biz beslenmelerini diğer kedilerden ayırmıyoruz.