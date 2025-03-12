AKM, 2024'te akına uğradı

Yenilenmiş haliyle Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü olan 29 Ekim 2021'de açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin ne ölçüde ihtiyaç duyulan bir kültür - sanat merkezi olduğu, seyirci sayılarıyla gözler önüne seriliyor.

REKLAM advertisement1 'Carmina Burana' AKM'nin 2024'teki seyirci sayısı, bir önceki yıla oranla; % 55, gelirleri ise % 26 arttı.

Ekimde açıldığı için 2021'i kapsam dışında bırakacak olursak, AKM'nin son 3 yıldaki seyirci ve gelir tablosu şu şekilde; 2022 Seyirci Sayısı... 165.720 Gelir... 28.647.693 TL 2023 Seyirci Sayısı... 263.847 (Artış; % 59) Gelir... 106.834.663 TL (Artış; % 273) 2024 Seyirci Sayısı... 410.523 (Artış; % 55) Gelir... 134.703.619 TL (Artış; % 26)

'II. Mehmed' AKM'de yıl boyu düzenlenen etkinlikleri, toplamda; 410.523 seyirci takip etti.

'La Bayader' 2024'teki bilet gelirlerinin detayları şu şekilde; • Opera Salonu Seyirci Sayısı... 218.363 Gelir... 66.495.949 TL • Tiyatro Salonu Seyirci Sayısı... 92.992 Gelir.... 9.577.509 TL • Kültür Sokağı ve Dış Etkinlikler Seyirci Sayısı... 13.678 Gelir... 2.718.940 TL • Çocuk Sanat Merkezi Seyirci Sayısı... 12.764 Gelir... 2.368.525 TL • Çok Amaçlı Salon Seyirci Sayısı... 3.056 Gelir... 391.050 TL • Müzik Platformu Seyirci Sayısı... 1.022 Gelir... 151.050 TL • Galeri Seyirci Sayısı... 68.648 Gelir... Ücretsiz TOPLAM… 81.703.023 TL

Fransız besteci Gabriel Faure, ölümünün 100'üncü yılında anıldı REKLAM 2024'teki tahsis gelirlerinin detayları şu şekilde; • Opera Salonu… 18.461.381 TL • Tiyatro Salonu… 7.974.076 TL • Galeri… 216.720 TL • Çok Amaçlı Salon… 186.480 TL • Tiyatro Salonu Fuayesi… 183.600 TL TOPLAM… 27.022.257 TL

'Requiem' Konseri 2024'teki işletme gelirlerinin detayları şu şekilde; • Otopark İşletmesi… 13.184.874 TL • Ticari İşletmeler Kira Gelirleri… 12.417.615 TL • Müzik Kayıt Stüdyosu… 375.850 TL TOPLAM… 25.978.339 TL GENEL TOPLAM… 134.703.619 TL

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