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        Haberler Magazin AKM, 2024'te akına uğradı

        AKM, 2024'te akına uğradı

        Atatürk Kültür Merkezi, deyim yerindeyse 2024'te akına uğradı. Seyirci sayısı ve gelir büyük oranlarda artış gösterdi. Rakamlar, AKM'nin ne ölçüde kültür - sanat merkezi ihtiyacını karşıladığını gözler önüne serdi

        Giriş: 12.03.2025 - 08:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 08:16
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        AKM akına uğradı
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        Yenilenmiş haliyle Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü olan 29 Ekim 2021'de açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin ne ölçüde ihtiyaç duyulan bir kültür - sanat merkezi olduğu, seyirci sayılarıyla gözler önüne seriliyor.

        'Carmina Burana'

        AKM'nin 2024'teki seyirci sayısı, bir önceki yıla oranla; % 55, gelirleri ise % 26 arttı.

        Ekimde açıldığı için 2021'i kapsam dışında bırakacak olursak, AKM'nin son 3 yıldaki seyirci ve gelir tablosu şu şekilde;

        2022

        Seyirci Sayısı... 165.720

        Gelir... 28.647.693 TL

        2023

        Seyirci Sayısı... 263.847 (Artış; % 59)

        Gelir... 106.834.663 TL (Artış; % 273)

        2024

        Seyirci Sayısı... 410.523 (Artış; % 55)

        Gelir... 134.703.619 TL (Artış; % 26)

        'II. Mehmed'

        AKM'de yıl boyu düzenlenen etkinlikleri, toplamda; 410.523 seyirci takip etti.

        'La Bayader'

        2024'teki bilet gelirlerinin detayları şu şekilde;

        • Opera Salonu

        Seyirci Sayısı... 218.363

        Gelir... 66.495.949 TL

        • Tiyatro Salonu

        Seyirci Sayısı... 92.992

        Gelir.... 9.577.509 TL

        • Kültür Sokağı ve Dış Etkinlikler

        Seyirci Sayısı... 13.678

        Gelir... 2.718.940 TL

        • Çocuk Sanat Merkezi

        Seyirci Sayısı... 12.764

        Gelir... 2.368.525 TL

        • Çok Amaçlı Salon

        Seyirci Sayısı... 3.056

        Gelir... 391.050 TL

        • Müzik Platformu

        Seyirci Sayısı... 1.022

        Gelir... 151.050 TL

        • Galeri

        Seyirci Sayısı... 68.648

        Gelir... Ücretsiz

        TOPLAM… 81.703.023 TL

        Fransız besteci Gabriel Faure, ölümünün 100'üncü yılında anıldı

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        2024'teki tahsis gelirlerinin detayları şu şekilde;

        • Opera Salonu… 18.461.381 TL

        • Tiyatro Salonu… 7.974.076 TL

        • Galeri… 216.720 TL

        • Çok Amaçlı Salon… 186.480 TL

        • Tiyatro Salonu Fuayesi… 183.600 TL

        TOPLAM… 27.022.257 TL

        'Requiem' Konseri

        2024'teki işletme gelirlerinin detayları şu şekilde;

        • Otopark İşletmesi… 13.184.874 TL

        • Ticari İşletmeler Kira Gelirleri… 12.417.615 TL

        • Müzik Kayıt Stüdyosu… 375.850 TL

        TOPLAM… 25.978.339 TL

        GENEL TOPLAM… 134.703.619 TL

        'Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven' Sergisi

        Hayata dönüyor
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        #AKM
        #AKM geliri
        #Carmina Burana
        #Pablo Picasso

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