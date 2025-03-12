AKM, 2024'te akına uğradı
Atatürk Kültür Merkezi, deyim yerindeyse 2024'te akına uğradı. Seyirci sayısı ve gelir büyük oranlarda artış gösterdi. Rakamlar, AKM'nin ne ölçüde kültür - sanat merkezi ihtiyacını karşıladığını gözler önüne serdi
Yenilenmiş haliyle Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü olan 29 Ekim 2021'de açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin ne ölçüde ihtiyaç duyulan bir kültür - sanat merkezi olduğu, seyirci sayılarıyla gözler önüne seriliyor.
'Carmina Burana'
AKM'nin 2024'teki seyirci sayısı, bir önceki yıla oranla; % 55, gelirleri ise % 26 arttı.
Ekimde açıldığı için 2021'i kapsam dışında bırakacak olursak, AKM'nin son 3 yıldaki seyirci ve gelir tablosu şu şekilde;
2022
Seyirci Sayısı... 165.720
Gelir... 28.647.693 TL
2023
Seyirci Sayısı... 263.847 (Artış; % 59)
Gelir... 106.834.663 TL (Artış; % 273)
2024
Seyirci Sayısı... 410.523 (Artış; % 55)
Gelir... 134.703.619 TL (Artış; % 26)
'II. Mehmed'
AKM'de yıl boyu düzenlenen etkinlikleri, toplamda; 410.523 seyirci takip etti.
'La Bayader'
2024'teki bilet gelirlerinin detayları şu şekilde;
• Opera Salonu
Seyirci Sayısı... 218.363
Gelir... 66.495.949 TL
• Tiyatro Salonu
Seyirci Sayısı... 92.992
Gelir.... 9.577.509 TL
• Kültür Sokağı ve Dış Etkinlikler
Seyirci Sayısı... 13.678
Gelir... 2.718.940 TL
• Çocuk Sanat Merkezi
Seyirci Sayısı... 12.764
Gelir... 2.368.525 TL
• Çok Amaçlı Salon
Seyirci Sayısı... 3.056
Gelir... 391.050 TL
• Müzik Platformu
Seyirci Sayısı... 1.022
Gelir... 151.050 TL
• Galeri
Seyirci Sayısı... 68.648
Gelir... Ücretsiz
TOPLAM… 81.703.023 TL
Fransız besteci Gabriel Faure, ölümünün 100'üncü yılında anıldı
2024'teki tahsis gelirlerinin detayları şu şekilde;
• Opera Salonu… 18.461.381 TL
• Tiyatro Salonu… 7.974.076 TL
• Galeri… 216.720 TL
• Çok Amaçlı Salon… 186.480 TL
• Tiyatro Salonu Fuayesi… 183.600 TL
TOPLAM… 27.022.257 TL
'Requiem' Konseri
2024'teki işletme gelirlerinin detayları şu şekilde;
• Otopark İşletmesi… 13.184.874 TL
• Ticari İşletmeler Kira Gelirleri… 12.417.615 TL
• Müzik Kayıt Stüdyosu… 375.850 TL
TOPLAM… 25.978.339 TL
GENEL TOPLAM… 134.703.619 TL
'Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven' Sergisi