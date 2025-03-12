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        Haberler Ekonomi Otomobil BDDK'dan elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi - Otomobil Haberleri

        BDDK'dan elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araç kredilerine ilişkin sınırları güncelledi. Buna göre, fiyatı 2 milyon 500 bin liraya kadar olan elektrikli araçların yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu düzenleme sadece yerli üretim elektrikli otomobilleri kapsayacak. Düzenleme öncesinde, 1 milyon 600 bin TL'lik yerli elektrikli otomobillerin yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi kullanılabiliyordu. BDDK, düzenleme ile söz konusu kredi limitlerini yüzde 50 ile yüzde 66 arasında değişen oranlarda artırmış oldu

        Giriş: 12.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:59
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        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yerli üretim elektrik motorlu araçlara özel kredi düzenlemesine gitti.

        BDDK'nın sitesinden yapılan açıklamaya göre, yerli elektrikli araçlar için kredi limitleri yüzde 50 ile yüzde 66 arasında değişen oranlarda artırıldı.

        Düzenleme şuan için sadece yerli otomobil markası Togg'u kapsarken, 2026'dan itibaren BYD'nin ve Hyundai'nin Türkiye'de üretimine başlayacağı elektrikli modeller de söz konusu düzenleme kapsamına girecek.

        BDDK tarafından yapılan kredi düzenlemesinin ayrıntıları ise şu şekilde;

        -Nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

        -Nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

        -Nihai fatura değeri 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 6 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

        -Nihai fatura değeri 6 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olup 7 milyon 500 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine karar verildi.

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        7 MİLYON TL'DEN PAHALI ARACA KREDİ YOK

        Bunun yanında tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;

        -Nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına,

        -Nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına,

        -Nihai fatura değeri 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 6 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına,

        -Nihai fatura değeri 6 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olup 7 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına,

        -Nihai fatura değeri 7 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verildi.

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        BDDK tarafından elektrik araçlar kredi düzenlemesi ilk kez yerli elektrikli otomobil Togg T10X'in ön siparişe açıldığı Mart 2023'te yapılmıştı.

        Bu konudaki son düzenleme ise Mart 2024'te hayata geçmişti.

        Mart 2024'te yapılan son düzenlemeye göre, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan elektrikli araç bedellerinin yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabiliyordu.

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        1 milyon 600 bin lira ile 3 milyon lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50’si için 36 ay vadeli kredi kullanılabiliyorken, 3 milyon lira ile 4 milyon lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30’una kadar 24 ay vadeli kredi alınabiliyordu.

        4 milyon lira ve 5 milyon lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20’sine kadar kredi verilirken, söz konusu kredide vade ise 12 ay olarak belirlenmişti.

        Ayrıca, bugüne kadar 5 milyon lira üzerindeki araçlar için kredi kullanılamıyordu.

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        BDDK, yerli elektrikli otomobil kredilerinde son 2 yıl içinde üçüncü güncellemeyi hayata geçirirken, içten yanmalı motora sahip otomobillerin kredilerinde ise son düzenleme bundan 3 yıl önce yapılmıştı.

        Şubat 2022'de yapılan ve geçerliliğini koruyan söz konusu düzenlemeye göre, fatura değeri 400 bin TL ve altında olan içten yanmalı motora sahip otomobillerin satın alımında en fazla 48 ay vade ile kredi kullanılabiliyor. Fatura değeri 400 bin TL'nin üzerinde olup, 800 bin TL'yi aşmayanlar için ise en çok 36 ay vade ile kredi kullanılabiliyor.

        Kredi kullanılacak içten yanmalı motora sahip otomobilin fatura değeri 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında kaldığı müddetçe vade sınırı 24 ay olarak uygulanıyor.

        1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişen fatura değerine sahip otomobillerde ise kredi vade süresi 12 ay ile sınırlandırılıyor. 2 milyon TL'den daha pahalı içten yanmalı motora sahip otomobillerde ise kredi kullanılamıyor.

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