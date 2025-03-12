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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisi alamadı 250 bin TL'lik altın tacı çaldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!

        İstanbul'da Firdevs Ç., daha önce sevgilisiyle gittiği kuyumcuda gördüğü 250 bin lira değerindeki altın tacı alamadı. İş yerinden çıkan kadın ertesi gün kuyumcuya yeniden gidip tacı, fotoğrafı çekme bahanesiyle alıp kaçtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kadının ifadesinde, "Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi. Hırsızlık anı kameralara yansırken, kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:34 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:11
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        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
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        İstanbul Kasımpaşa'da olay, 6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Firdevs Ç., olaydan bir gün önce sevgilisiyle caddede bulunan kuyumcuya gitti.

        250 BİN TL'LİK TACI BEĞENDİ

        DHA'daki habere göre kadın burada 250 bin lira değerinde olduğu öğrenilen altın tacı beğendi. Ancak kadın, tacı alamayınca sevgilisiyle beraber kuyumcudan ayrıldı.

        ALTIN TACI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

        Ertesi gün Firdevs Ç., tek başına kuyumcuya gitti. Kuyumcudan altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kaçtı. Kuyumcu kadını yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı; kadın izini kaybettirdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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        KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

        Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Devam eden çalışmalarda kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Firdevs Ç.‘nin evinde yapılan aramada altın taç ele geçirildi.

        "SEVGİLİM ÜZÜLMESİN DİYE ÇALDIM"

        Gözaltına alınan Firdevs Ç., emniyete götürülerek ifadesi alındı. Tacı çalan kadının, "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., 'İşyerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Kadın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, evde ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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