Sigorta şirketlerinin prim belirlerken kişinin bir önceki yıl kaç kez hastaneye gittiğini, ne kadar maliyetinin olduğunu ve gelecek yıl enflasyonun ortalama olarak temel aldığını anlatan Axa Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Senem Çıngay Buçukoğlu, "Onun için sağlık sigortalarına kişi ben para ödemiştim bu hakkımı da kullanayım diye bakmasın. Çünkü bir sonraki senenin yenileme primi o yıl hastaneyi ne ölçüde kullandığına bakılarak belirleniyor. Ona göre bir fiyatlandırma sistemi kuruyoruz. Gereksiz yere hastaneye gitmeyin" dedi.

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3 YIL SİGORTALI OLANA MUAFİYET OLMAZ

Kişilerin gençken sigortalı olmaları gerektiğini ve 3 yıl sonra ömür boyu yenileme garantisini almalarını tavsiye eden Çıngay, böylece bir hastalık sonrası sonraki yıl aynı hastalık için muafiyet olmasının da önüne geçilebileceğini dile getirdi.

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Hastalık sonrası sonraki yıl ani prim artışı olmaması için çalışma halinde olduklarını söyleyen Çıngay, "Şimdi geriye dönük müşteri değerini hesaplama çalışmaları yapıyoruz. Gelecekte bu konu problemli bir durumda olmayacak. Avrupa'da bu konu rezerv prim ayrılması ile çözülüyor" dedi. Buçukoğlu, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) yaptıran kişi sayısının 5,2 milyon Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) yaptıran kişi sayısının ise 2,7 milyon kişi olduğu bilgisini vererek TSS ile ÖSS arasındaki prim farkının 3,5 ile 5 kat olduğunu söyleyerek "Eğer sizin kullanacağınız hastane ağı sizin için yeterliyse sağlık sigortası açısından TSS de yeterli. TSS'nin geçerli olduğu hastane sayısı da arttı, yatırımlar yapıldı" diye konuştu.

POLİÇE İÇERİĞİNİ MUTLAKA OKUYUN

Sağlık sigortası poliçesi olan kişilerin mutlaka içeriğini okuması gerektiğinin altını çizen Çıngay, "Çünkü sağlık sigortası kişinin ihtiyaçlarına hitap eden çok özel bir sigorta" dedi. Çıngay, sigortalıların kafasının rahat etmesi için özellikle Özel Sağlık Sigortası'nda (ÖSS) yatarak ve ayakta limitsiz teminatların alınmasının şart olduğunu ancak bunun da pahalı olduğunu dile getirerek, "Eğer operasyon olacaksanız önceden sigorta şirketiniz ile danışın. Eğer operasyonununuz poliçede yoksa bir sonraki yıl dahil edilmesi için ne yapılması gerektiğini sorun. Tetkikler ve ihtiyaçlara, fiyat skalasına göre poliçe limiti belirlenmeli" şeklinde konuştu.

REKLAM DEVİASYONA DİKKAT! POLİÇELERDE YOK Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı (TSS) kimler yaptırmalı sorusuna cevap veren Çıngay, TSS'de hastane ziyareti sayısının önemli olduğunu belirterek kişilerin ilinde, oturduğu yerde, işyerine yakın SGK ile çalışan hastane olup olmadığının, diğer yandan yılda kaç kez hastaneye gittiğinin önemli olduğunu kaydetti. Çıngay yatarak tedavi teminatı almak isteyenler için TSS ile Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) arasında hastane ağı dışında fark olmadığını ifade ederek, "TSS, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında olmayan hastalıkları karşılamaz. Ancak bunlar genellikle çok ağır hastalıklar. Ayakta tedavide ise yılda kaç kez doktora gittiğiniz, hangi hastaneleri kullanmak istediğiniz çok önemli. Özel sağlık sigortasında limitlere bakılmalı. Ultrason, radyoloji ileri tetkikte limitler ne ve yeterli mi diye sorulmalı" şeklinde konuştu. Çıngay örneğin deviasyonun bir çok poliçede istisna olduğunu kaydederek poliçenin bu durumları kapsayıp kapsamadığının öğrenilmesinin hayati önemde olduğunu belirtti. FİYAT ARTIŞININ NEDENİ MALİYETLER Sağlık sigortalarının şu anda pahalı olmasının ardında pandemi döneminde hastane kullanımlarının azalması sonrası prim artışlarının yapılmaması olduğunu ifade eden Çıngay, "Pandemi bitince hastane ziyaretleri yaklaşık 2 kat arttı. Sonra kur artışı sonucu yaşanan yüksek enflasyon ve ardından Türk Tabipler Birliği'nin yılda iki kere fiyat artışı yapmaları sigorta şirketlerinin maliyetlerini artırdı ve bu maliyetleri fiyatlara yansıttılar" diye konuştu.