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        Haberler Spor Futbol İspanya Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı! - Futbol Haberleri

        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!

        İspanya La Liga devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli oyuncu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 20 yaşındaki futbolcu için ezeli rakiplerin yaz transfer döneminde eflatun-beyazlıların kapısını çalacağı aktarıldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:32
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          İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli yıldız Arda Güler için flaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

        • 2

          İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanmaya devam ettiği için Real Madrid'den ayrılmak istediği kaydedildi.

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          INTER VE MILAN DEVREDE!

          Aynı haberde ise genç oyuncu için İtalya Serie A devleri Inter ve Milan'ın devreye girdiği belirtildi.

        • 4

          İki ezeli rakibin yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrolarına katmak için çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

        • 5

          TAKAS İHTİMALİ

          Geçtiğimiz günlerde yine İspanyol basını, Real Madrid'in Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi'yle ilgilendiğini aktarmış ve Arda Güler'i takas olarak kullanabileceğini iddia etmişti.

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          20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maçta 3 gol ve 5 asist yaptı.

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