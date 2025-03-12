Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
İzmir'de, 27 yaşındaki Fatma Kara, eski sevgilisi 34 yaşındaki Olgun Gacar tarafından sokak ortasında dövülerek öldürüldü. Gacar'ın Fatma Kara'yı daha önce de darp ettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği, ancak açılan davanın ise sürdüğü öğrenildi. Fatma'nın tabutunu kadınlar taşıdı
İzmir Ödemiş'te olay, önceki gece saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Konuşmak için buluşan Fatma Kara (27) ile eski sevgilisi Olgun Gacar (34) arasında sokak ortasında tartışma çıktı.
BAŞINI ASFALTA VURARAK ÖLDÜRDÜ
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Olgun Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Gacar'ı gözaltına aldı.
DARPTAN 'UZAKLAŞTIRMA' KARARI BİTMİŞ
Olgun Gacar'ın, Fatma Kara'yı daha önce de darp ettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi.
TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI
Fatma Kara, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Köşk Alevi Kültür Derneği ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Kara’nın ailesi ve yakınları katıldı.
Kara'nın tabutu kadınlar tarafından taşındı.
Cenaze törenin ardından Kara’nın cenazesi Ovakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
CANİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olgun Gacar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.