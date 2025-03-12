İzmir Ödemiş'te olay, önceki gece saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Konuşmak için buluşan Fatma Kara (27) ile eski sevgilisi Olgun Gacar (34) arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Olgun Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Gacar'ı gözaltına aldı.

DARPTAN 'UZAKLAŞTIRMA' KARARI BİTMİŞ

Olgun Gacar'ın, Fatma Kara'yı daha önce de darp ettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi.