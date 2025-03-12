Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı giderek artıyor. Ocak ayında 144 milyon dolarlık alım yapılırken yıllık 2 milyar 175 milyon dolara ulaşıldı. Yıllıkta üst üste 4 ay rekor kırıldı
TCMB, ocak ayına dair Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 144 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 132 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.
Böylece 12 aylık toplam alım 2 milyar 175 milyon dolar ile yeni rekora ulaştı. Bu alanda rekor serisi 4 aya çıktı.
2017'den beri yayınlanan verilere bakıldığında 2022'den itibaren yabancıların alımının her yıl gerilediği, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımının ise yükseldiği görülüyor.