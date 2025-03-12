Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor

TCMB, ocak ayına dair Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 144 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 132 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Böylece 12 aylık toplam alım 2 milyar 175 milyon dolar ile yeni rekora ulaştı. Bu alanda rekor serisi 4 aya çıktı.

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Ay Yıllıklandırılmış gayrimenkul alımı (milyar dolar) Ocak (2024) 1.815 Şubat 1.852 Mart 1.905 Nisan 1.951 Mayıs 1.957 Haziran 1.996 Temmuz 1.989 Ağustos 1.983 Eylül 1.978 Ekim 2.002 Kasım 2.080 Aralık 2.153 Ocak (2025) 2.175

2017'den beri yayınlanan verilere bakıldığında 2022'den itibaren yabancıların alımının her yıl gerilediği, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımının ise yükseldiği görülüyor.