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        Haberler Ekonomi Emlak Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor - Emlak Haberleri

        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor

        Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı giderek artıyor. Ocak ayında 144 milyon dolarlık alım yapılırken yıllık 2 milyar 175 milyon dolara ulaşıldı. Yıllıkta üst üste 4 ay rekor kırıldı

        Giriş: 12.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:09
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        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
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        TCMB, ocak ayına dair Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 144 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 132 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

        Böylece 12 aylık toplam alım 2 milyar 175 milyon dolar ile yeni rekora ulaştı. Bu alanda rekor serisi 4 aya çıktı.

        Ay Yıllıklandırılmış gayrimenkul alımı (milyar dolar)
        Ocak (2024) 1.815
        Şubat 1.852
        Mart 1.905
        Nisan 1.951
        Mayıs 1.957
        Haziran 1.996
        Temmuz 1.989
        Ağustos 1.983
        Eylül 1.978
        Ekim 2.002
        Kasım 2.080
        Aralık 2.153
        Ocak (2025) 2.175

        2017'den beri yayınlanan verilere bakıldığında 2022'den itibaren yabancıların alımının her yıl gerilediği, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımının ise yükseldiği görülüyor.

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