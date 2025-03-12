Aydın'da kan donduran olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bozdoğan ilçesi Hisar Mahallesi Kale mevkiinde meydana geldi.

REKLAM advertisement1 OTOMOBİLİN YANINDA HAREKETSİZDİ DHA'daki habere ve iddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EVLİ VE 4 ÇOCUK ANNESİYDİ İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.

13 BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU Olay yerinde yapılan incelemede 13 mermi kovanı bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. OTOMOBİL EŞİNE AİTTİ Kadının bulunduğu yerdeki otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Katil zanlısı aranıyor.