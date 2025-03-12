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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabı kavgası | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!

        Konya'da, 42 yaşındaki Serdar G.'nin, trafikte aracıyla önünü kesen 22 yaşındaki Cenap Arslan'ı tüfekle vurarak öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cenap Arslan'ın, Serdar G.'nin çalıştığı akaryakıt istasyonunun tuvaletine çamurlu ayakkabı ile girdiği, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı, birkaç kez kavga ettikleri, son olarak maktulün Serdar G.'yi takip edip, sopa ile saldırdığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:34
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        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
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        Konya'da olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Seydişehir ilçesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cenap Arslan (22), otomobiliyle iş yerinden ayrılan Serdar G.'yi (42) aracıyla takip etti.

        ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİ SOPAYLA SALDIRDI

        Hayatını kaybeden Cenap Arslan, 22 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Cenap Arslan, 22 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre Arslan trafikte otomobiliyle Arslan’ın aracının önünü kesti. Taraflar aracından inerken, Arslan, Serdar G.'ye sopayla saldırdı.

        BAGAJDAN TÜFEĞİNİ ÇIKARIP TETİĞE BASTI

        Serdar G. de otomobilinin bagajından tüfeğini aldı. Bunun üzerine Arslan aracına binip uzaklaşmak istedi. Serdar G., 8 el peş peşe ateş etti. Başından, karından ve ayaklarından yaralanan Arslan, yaşamını yitirdi. Olayın ardından Serdar G. gözaltına alındı.

        ÇAMURLU AYAKKABIYLA YERİ KİRLETTİ

        Cinayete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Taraflar arasındaki husumetin çamurlu ayakkabı nedeniyle başladığı ortaya çıktı. Serdar G. ve arkadaşının, 4 gün önce çalıştığı akaryakıt istasyonun tuvaletlerini temizlediği sırada hafriyat işi yapan babasına ait iş yerinde çalışan Cenap Arslan geldi. Arslan, iddiaya göre çamurlu ayakkabılarıyla gelip, yeri kirletince aralarında tartışma çıktı.

        KAVGANIN ARDINDAN ŞİKAYETTE BULUNDU

        Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer çalışanlar, müdahale edip, kavgayı ayırdı. Kavganın ardından Cenap Arslan, Serdar G. hakkında çalıştığı akaryakıt istasyonunun genel merkezine şikayette bulundu.

        "NEDEN ŞİKAYETTE BULUNDUN"

        Cenap Arslan önceki gün tekrar akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada Serdar G., Arslan'a, 'Neden şikayette bulundun?' diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra Arslan'ın babasının, akaryakıt istasyonuna gelip, komşu oldukları için oğlu ile Serdar G.'yi barıştırdığı bildirildi.

        22 YAŞINDAKİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

        Öte yandan Cenap Arslan'ın cenazesi, dün öğle vakti Selimiye Camii'nde kılınan namazın ardından Kızılcalar Mezarlığı'na defnedildi.

        Serdar G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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