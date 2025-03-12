Konya'da olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Seydişehir ilçesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cenap Arslan (22), otomobiliyle iş yerinden ayrılan Serdar G.'yi (42) aracıyla takip etti.

REKLAM advertisement1 ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİ SOPAYLA SALDIRDI Hayatını kaybeden Cenap Arslan, 22 yaşındaydı. DHA'daki habere göre Arslan trafikte otomobiliyle Arslan’ın aracının önünü kesti. Taraflar aracından inerken, Arslan, Serdar G.'ye sopayla saldırdı.

BAGAJDAN TÜFEĞİNİ ÇIKARIP TETİĞE BASTI Serdar G. de otomobilinin bagajından tüfeğini aldı. Bunun üzerine Arslan aracına binip uzaklaşmak istedi. Serdar G., 8 el peş peşe ateş etti. Başından, karından ve ayaklarından yaralanan Arslan, yaşamını yitirdi. Olayın ardından Serdar G. gözaltına alındı.

ÇAMURLU AYAKKABIYLA YERİ KİRLETTİ Cinayete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Taraflar arasındaki husumetin çamurlu ayakkabı nedeniyle başladığı ortaya çıktı. Serdar G. ve arkadaşının, 4 gün önce çalıştığı akaryakıt istasyonun tuvaletlerini temizlediği sırada hafriyat işi yapan babasına ait iş yerinde çalışan Cenap Arslan geldi. Arslan, iddiaya göre çamurlu ayakkabılarıyla gelip, yeri kirletince aralarında tartışma çıktı.

KAVGANIN ARDINDAN ŞİKAYETTE BULUNDU Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer çalışanlar, müdahale edip, kavgayı ayırdı. Kavganın ardından Cenap Arslan, Serdar G. hakkında çalıştığı akaryakıt istasyonunun genel merkezine şikayette bulundu.

"NEDEN ŞİKAYETTE BULUNDUN" Cenap Arslan önceki gün tekrar akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada Serdar G., Arslan'a, 'Neden şikayette bulundun?' diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra Arslan'ın babasının, akaryakıt istasyonuna gelip, komşu oldukları için oğlu ile Serdar G.'yi barıştırdığı bildirildi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ Öte yandan Cenap Arslan'ın cenazesi, dün öğle vakti Selimiye Camii'nde kılınan namazın ardından Kızılcalar Mezarlığı'na defnedildi. Serdar G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.