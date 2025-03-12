Ortaçağ dönemine ait mumyayı satmaya çalıştılar! Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz? | Son dakika haberleri

Ortaçağ dönemine ait mumyayı satmaya çalıştılar! Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz? | Son dakika haberleri

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturmada Bor ilçesinde 6 kişinin, Ortaçağ'a ait olduğu değerlendirilen erkek insan mumyasını satmak için hazırlık yaptığını belirledi.

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MUMYA EVDEN ÇIKTI 6 KİŞİ GÖZALTINDA DHA'daki habere göre H.G. isimli kişinin evine baskın yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.

VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU Niğde Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.