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        Haberler Dünya ABD: SDG ile Suriye hükümeti arasındaki anlaşma memnuniyet verici | Dış Haberler

        ABD: SDG ile Suriye hükümeti arasındaki anlaşma memnuniyet verici

        ABD, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusundan bulunan PKK/YPG terör örgütüyle anlaşma imzalayarak bölgeyi Şam yönetimine entegre etme sürecini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Rubio, yazılı açıklamasında memnuniyetini paylaşırken, metinde, "Geçici yetkililerin alacağı kararları yakından izlemeye devam edeceğiz ve özellikle azınlıklara yönelik son dönemde yaşanan ölümcül şiddet olaylarından endişe duyduğumuzu da belirtmek isteriz" ibaresi yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 09:43 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:44
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        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
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        Terör örgütü YPG/PKK'nın siyasi yapısı olan SDG ile Suriye hükümeti arasında yapılan görüşmeler sonucunda sağlanan anlaşmanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, ABD'nin, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

        ABD'nin daha fazla çatışmanın önlenmesi için güvenilir bir siyasi geçişi desteklediği ifade edildi.

        Memnuniyet ve uyarı

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

        "ABD, Suriye geçici yetkilileri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında, kuzeydoğunun birleşik bir Suriye’ye entegre edilmesine yönelik yakın zamanda duyurulan anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır.

        ABD, güvenilir ve mezhepçi olmayan bir yönetişimi teşvik eden bir siyasi geçiş sürecinin, daha fazla çatışmayı önlemenin en iyi yolu olduğu yönündeki desteğini bir kez daha teyit etmektedir. Geçici yetkililerin alacağı kararları yakından izlemeye devam edeceğiz ve özellikle azınlıklara yönelik son dönemde yaşanan ölümcül şiddet olaylarından endişe duyduğumuzu da belirtmek isteriz."

        Anlaşmaya göre, SDG'nin devlet kurumlarına katılması konusunda hemfikir olunmuştu.

        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
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        Ülkenin birliği ve tüm etnik grupların haklarının tanınması konuları anlaşmanın ana başlıklarını oluşturuyor. Anlaşmanın 2025 yılı sonuna kadar tam olarak yürürlüğe girmiş olması bekleniyor.

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