Otobüs ve uçağa bayram zammı

Ramazan Bayramı tatili gelmeden ulaşımda bilet fiyatlarına zam geldi.

REKLAM advertisement1

Bayram öncesinde otobüs bilet fiyatları yüzde 70, uçak biletleri ise yaklaşık yüzde 350 zamlandı.

Bayramdan önceki hafta 1150 TL olan otobüs bileti bayram arifesinde 1800 TL'ye yükseldi.

Uçak biletlerinde ise yine bayram öncesinde 1300 TL olan biletler 4800 TL'ye kadar yükseldi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu zamlara gerekçe olarak neyi sunduklarını buradan sizin vasıtanızla soruyoruz? Normal şartlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçak bilet fiyatları ile ilgili bir tavan fiyat uygulaması yapıyor" diye konuştu.

REKLAM

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE AİLE YILI İNDİRİMİ

Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel yüzde 40'a kadar indirim sağlandığını açıkladı. İndirim uygulamasının 17 Mart Pazartesi günü başlayacağı ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti. Bakanlık oluruyla düzenleme yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabileceğini bildirdi.

Söz konusu düzenleme hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.