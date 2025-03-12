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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yabancı plakalı araçlar ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk edemeyecek - İş-Yaşam Haberleri

        Yabancı plakalı araçlar ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk edemeyecek

        Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidiliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülmesi planlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yabancı plakalı araçların, özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçişleri sonrasında ödemedikleri ücretler ve cezalar tahsil edilmeden Türkiye'yi terk etmelerine izin verilmeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:51
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        Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenleme
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        AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinden derlenen bilgilere göre, yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyol geçiş ücretlerini ödemeden sınırdan geçişlerinin engellenmesi amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

        Yabancı plakalı araçların, yasal düzenleme olmadığı için özel şirketler tarafından işletilen otoyolları kullandıktan sonra geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk ettikleri belirlendi.

        Türkiye'de sabit adresleri bulunmayan bu araçların, ödenmeyen özel otoyol geçiş ücretleri ve para cezalarına ilişkin genel hükümlere göre tahsilat işleminin yapılmasının, ücretler ödenmeden ülkeyi terk etmelerine izin verilmesinin kötüye kullanıldığı tespit edildi.

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        KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU'NUN 30'UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK

        Özel şirketlerce işletilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araç sayısında artış yaşanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulan teklifle, Karayolları Taşıma Kanunu'nun 30'uncu maddesinde değişikliğe gidilecek.

        Böylece Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollardan geçiş sonrasında ücret ödenmemesi halinde ülkeyi terk etmelerine izin verilmeyen yabancı plakalı araçlar için özel şirketlerce işletilen otoyollardaki geçiş ücretlerini ve para cezalarını ödememeleri halinde de benzer uygulamaya geçilecek.

        Yabancı plakalı araçlara ilişkin tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Söz konusu alacaklar, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek.

        Tahsil edilen tutarların yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40'ı ise ilgili işleticiye aktarılmak üzere tahsilatı izleyen ayın sonuna kadar Genel Müdürlüğe aktarılacak.

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