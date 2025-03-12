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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: 'Kız meselesi' nedeniyle iki gencin hayatı söndü! Ölüme randevu HABERLER | Son dakika haberleri

        'Kız meselesi' kavgası iki gencin hayatını söndürdü! Parkta buluştular... Ölümüne randevu!

        Denizli'de, 'kız meselesi' yüzünden tartışan sonra telefonda randevulaşıp buluşan gençlerin bıçaklı kavgasında, 20 yaşındaki Alperen Karaca hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 19 yaşındaki şüpheli Enes Ali H. yakalandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:54
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        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre 'kız meselesi' nedeniyle Alperen Karaca (20) ile Enes Ali H. (19) arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından gençler buluşmak için telefonda randevulaştı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        AA ve İHA'daki habere göre her iki tarafta arkadaşlarını alarak Çamlık Parkı'nda buluştu. İki grup arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

        BIÇAKLA AĞIR YARALANDI

        Olay yerine bıçakla gelen Enes Ali H., Karaca'yı bıçakla ağır yaraladı. Karaca'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Alperen Karaca, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli Enes Ali H.'yi saklandığı adreste yakaladı.

        "KIZ MESELESİNDEN TARTIŞTIK"

        Cinayet zanlısının ifadesinde, Karaca ile kız meselesi yüzünden tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

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