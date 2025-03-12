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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın final sahnesi, ekrana damga vurdu

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın bölüm finali, gündem oldu

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 38'inci bölümünün final sahnesi, izleyicileri ekrana kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:41
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        Bölüm finali gündem oldu
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın dün akşam yayınlanan 38'inci bölümünün final sahnesi, gündem oldu. Etkileyici sahne, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. #Bahar etiketi, yaklaşık 6 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

        Her anlamda yolunu kaybettikten sonra, sığındığı pansiyonda tanıştığı insanlar ve yaşadığı olaylar sayesinde kendini yeniden bulan Bahar, dönüş yolunda korkunç bir kaza geçirdi.

        'Bahar'ı Demet Evgar canlandırıyor.

        Bu esnada birbirlerinden uzakta olsalar da onu çok seven herkesin hissettiği bu kaza, anlatım diliyle de izleyenleri büyüledi. Bahar’a bir şey olduğu an tüm ailesinin yıkılacağını anlatan bu metaforik anlatıma sahip sahne; "Birbirimize görünmez iplerle bağlıyız" sözünün de altını çizerek, sosyal medyaya damgasını vurdu.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibi; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’dan oluşan dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Nihal Yalçın, Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

        BURÇLAR

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