"Özellikle fotoğraf bakımından çok güzel yerleri mevcut. İnşaat sektörüyle uğraşıyorum. Kardan dolayı şantiyeler kapatıldı. Ben de kışın fotoğraf çekerek bu süreyi değerlendiriyorum. İlimizin güzel ve bilinmeyen yerlerini çekerek tanıtmaya çalışıyoruz. Bitlis'te Nemrut Krater, Nazik ve Aygır gölleri gibi birbirinden güzel sulak alanlarımız var."