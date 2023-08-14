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        Haberler Yaşam Van Gölü'nde, üzerinde işaretler bulunan taş ve mezar taşları bulundu

        Van Gölü'nde, üzerinde işaretler bulunan taş ve mezar taşları bulundu

        Bitlis'te Doğu Deniz Derneği ve Van Hak Arama Kurtarma Derneği üyesi dalgıçlar Van Gölü'nde, üzerinde çeşitli işaretler bulunan taş ve mezar taşları tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 09:53
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          Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki dernekteki uzman dalgıçlarla Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçeleri arasındaki bir mevkide dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

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          Dalışta içinde mezarların bulunduğu büyük bir alanla karşılaştıklarını anlatan Birol, mezarlarda haç işaretinin olduğunu, ayrıca suyun yüzeyinde ise Kayı tamgalı (mühür, damga) bir taşa denk geldiklerini belirtti.

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          Birol, "Tespit ettiğimiz yerde dibekler, kurnalar ve taşlarla bezenmiş sokaklar da var. Bu yeni keşifle dalışseverlere güzel bir alan oluşturduk. Şnorkel dalışı için çok muazzam bir alan" dedi.

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          Van Gölü'nün bakir, temiz ve doğa harikası bir değer olduğunu ifade eden Birol, şunları kaydetti:

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          "Burada Mısır'da olmayan bir yapı var. Bu alanlar turizm noktasında farklı bir rota oluşturuyor. Mısır, dalışın en önemli yerlerinden biri kabul edilir ama Mısır'dan daha güzel mikrobiyalitler, inci kefali, Rus batığı, Adilcevaz Kalesi kalıntıları, Esenkıyı'da bulduğumuz köy ile bugünkü tespit ettiğimiz yerdeki yaşam izleri bizi çok farklı bir rotaya sevk ediyor. Biz de dalışseverleri Adilcevaz'a ve Van Gölü Havzası'na bekliyoruz."

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          Çektikleri görüntüleri akademisyenlere göndereceklerini dile getiren Birol, "Bunu araştırıp inceleyecekler. İrtibata geçen hocalarımızla dalış gerçekleştirebiliriz. Buluntuların hangi medeniyetlere ait olduğunu ve burada hangi medeniyetlerin yaşadığını halkımıza yansıtacağız" diye konuştu.

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