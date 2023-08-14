Van Gölü'nde, üzerinde işaretler bulunan taş ve mezar taşları bulundu

"Burada Mısır'da olmayan bir yapı var. Bu alanlar turizm noktasında farklı bir rota oluşturuyor. Mısır, dalışın en önemli yerlerinden biri kabul edilir ama Mısır'dan daha güzel mikrobiyalitler, inci kefali, Rus batığı, Adilcevaz Kalesi kalıntıları, Esenkıyı'da bulduğumuz köy ile bugünkü tespit ettiğimiz yerdeki yaşam izleri bizi çok farklı bir rotaya sevk ediyor. Biz de dalışseverleri Adilcevaz'a ve Van Gölü Havzası'na bekliyoruz."