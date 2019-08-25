Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı.

Uyuşturucu madde arama köpeği 'Barut'un tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada benzin depo kapağı içerisine gizlenmiş vaziyette 92 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.