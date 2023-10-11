Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.330,64 %-1,33
        DOLAR 27,7367 %0,07
        EURO 29,4465 %0,08
        ALTIN 1.673,32 %0,94
        FAİZ 21,56 %-10,80
        GÜMÜŞ GRAM 19,69 %1,20
        BITCOIN 26.701,00 %-2,57
        GBP/TRY 34,1224 %0,09
        EUR/USD 1,0607 %0,01
        BRENT 86,30 %-1,54
        ÇEYREK ALTIN 2.735,87 %0,94
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? 2023 Ekim Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu - Merak Edilenler Haberleri

        Valorant Gece Pazarı tarihi: 2023 Ekim Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?

        Valorant Gece Pazarı tarihi Riot Games tarafından açıklandı. Çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunu, yılın belli dönemlerinde Valorant Gece Pazarı etkinliği paylaşıyor. Oyunseverler için "Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 Ekim Valorant Gece Pazarı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan ve dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Valorant'ta Gece Pazarı etkinliği geliyor. Oyunseverler Valorant Gece Pazarı'nda belirlenen bazı silah kaplamalarına daha uygun fiyata sahip olabilecek. Peki, 2023 Ekim Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? İşte, detaylar...

        • 2

          VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

          Valorant Türkiye resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gece çökerken fırsatlar gün yüzüne çıkıyor. Gece.Pazarı yakında kuruluyor." ifadeleri kullanıldı. Valorant gece pazarı, 12-31 Ekim 2023 tarihleri arasında kullanıcıların mağazasına gelecek.

        • 3

          HER İKİ AYDA BİR

          Valorant, silah kaplamalarına oyunseverlerin daha ucuz yoldan ulaşması için her iki ayda bir kez gece pazarını açmaktadır. Böylelikle kullanıcılar yapılan indirimlerin ardından daha ucuza silah kaplamalarına sahip olabilmektedir.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        'Casusluk' suçlamasına 'dedektiflik' savunması!
        'Casusluk' suçlamasına 'dedektiflik' savunması!
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Habertürk Anasayfa