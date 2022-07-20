Valorant Gece Pazarı oyun severlerin gündeminde yer alıyor. Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan çok oyunculu taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunu Valorant, oyunculara özel sürprizler yapacak. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? İşte Temmuz ayı Valorant Gece Pazarı etkinliği ile bilgiler...