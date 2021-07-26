AA

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla ve Horma kanyonları, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

AA'nın haberine göre kentin 2 bin 500 nüfuslu Pınarbaşı ilçesi, dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma kanyonlarıyla dikkati çekiyor.

Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla, seyir teraslarıyla ziyaretçilerine doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.

Pınarbaşı'nın Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan dönmek mümkün olmadığından, çıkış ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesi Loç Vadisi Hamitli köyünden yapılabiliyor.

Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Ahşap platformdan geçerken, kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da bölgeyi gezenlerin beğenisini kazanıyor.

Son dönemde doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla yapılan yatırımlar sayesinde, kanyona gelen ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor.

"PANDEMİ SONRASI PINARBAŞI OLDUKÇA İLGİ GÖRÜYOR"

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduklarını söyledi.

İlçenin "Türkiye'nin dünyaya armağanı" olduğunu dile getiren Yaşar, "Pınarbaşı'nın doğa turizminde sözde değil özde marka olduğunu artık gösteriyoruz" dedi.

Kanyonlar hakkında bilgi veren Yaşar, şöyle konuştu:

"Valla Kanyonu, 'vahşi cennet' dediğimiz bir kanyon. Duvar yüksekliği 1200 metreyi, uzunluğu ise 12 kilometreyi buluyor. Türkiye'de bir başka yerde örneği olmayan, içinde 3 kilometrelik yürüyüş yolu bulunan Horma Kanyonu da ilçemizde. Kanyonda endemik bitki türü de mevcut. 'Küçük Asyalı kanyon eğreltisi' bitkisi, dünyada sadece Horma’da var."

Kurban Bayramı'nda ilçenin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Yaşar, "Pınarbaşı'na günlük ziyaretçi sayısı yaklaşık 5 bin kişi. Pandemi sonrası Pınarbaşı oldukça ilgi görüyor" diye konuştu.

"İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN DEĞİŞİMİNİ GÖREBİLİYORSUNUZ"

Horma Kanyonu'nun girişindeki tesisin işletmecisi Murat Gölleroğlu ise bayram dolayısıyla günlük ziyaretçi sayılarının fazla olduğunu anlatarak, "Burayı herkesin görmesi gerekiyor. 3 kilometrelik platformdaki kanyon yürüyüşünde iklim ve bitki örtüsünün değişimini görebiliyorsunuz. Burası bir tabiat harikası" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'den Valla Kanyonu'nu gezmeye gelen Gözde Dağlı ise önceden eşiyle kanyonun araştırmasını yaptıklarını belirterek, "Küre Dağları çok güzel. Burayı çok beğendik. Müthiş doğası, çok temiz havası var. Buranın dünyanın ikinci büyük kanyonu olduğu söyleniyor, harika bir yer" dedi.

Almanya'dan Horma Kanyonu'na gelen Musa Çelik de "3 sene önce yine gelmiştim ama açılmadığı için içeriyi tam manasıyla görememiştim. Gittiğimde burayı herkese anlattım. Almanya'da iş arkadaşlarıma, tanıdıklarıma tavsiye ettim. Doğa harikası bir yer. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin burayı gelip görmesini öneriyorum. Allah'ın lütfetmiş olduğu bir yer" değerlendirmesinde bulundu.