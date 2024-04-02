Associated Press'in aktardığına göre, Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, 1 Nisan Pazartesi günü Türk vatandaşları için kapıda vize uygulamasının başladığını bildirdi.

Yunan yetkililer, 10 Yunan adasına geçişi sağlayacak yeni vizenin 60 Euroya mal olacağını ve bu ücretin pasaport kontrolü, parmak izi kaydını içereceğini, ziyaretçilerin diğer AB üye ülkelerine seyahat etmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

"YOĞUN TALEP VAR"

Rodos Limanı Kurulu Başkanı Vassilis Vayiannakis, dün AP'ye yaptığı açıklamada, "Yeni sistem hazır ve Türk ziyaretçilerden yoğun talep var. Bugün gelmesi planlanan herhangi bir tekne yoktu. Bu haftanın sonuna doğru varışlarımız olacak" dedi.

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7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının, Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni'yi içeriyor; daha küçük adaların Haziran ayında uygulamaya katılması bekleniyor.

Ayrıca konuya ilişkin Habertürk'e konuşan Yunan kaynaklar da vize ücretinin 60 Euro olacağını ifade etmişti.