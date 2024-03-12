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        Haberler Dünya Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?

        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?

        Aralık ayında Yunanistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından Türk vatandaşları için 7 günlük kapıda vize uygulamasının başlayacağı açıklanmıştı. 10 adada geçerli olacak kapıda vize uygulamasının Mart sonu itibariyle başlanması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:15
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        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
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        Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyaretin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının başlatılacağı duyurmuştu.

        Foto: AA
        Foto: AA

        Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, kapıda vize uygulamasına ilişkin PASOK milletvekili ve eski turizm bakanı Giorgos Nikitiadis'in sorusunu yanıtladı.

        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu Haberi Görüntüle

        Yunan Bakan Gerapetritis, Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasının 30 Mart itibariyle 5 Yunan adasında başlayacağını söyledi. Gerapetritis, Mart sonu başlayacak uygulamanın pilot bölge olarak 5 adada başlayacağını belirtti.

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        Gerapetritis yaşanan gecikmeyi bakanlığın bazı uygulamalarına bağladı.

        Atina geçen yıl Türk vatandaşları için 10 Yunan adasında geçerli olacak kapıda vize uygulamasının başlayacağının sözünü vermişti. Yunan hükümetinin teklifi, AB Komisyonu tarafından da onaylanmıştı.

        7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının, Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni olması bekleniyor. Ayrıca konuya ilişkin Habertürk'e konuşan Yunan kaynaklar, vize ücretinin de 60 Euro olacağını ifade etmişti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #yunanistan
        #kapıda vize
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