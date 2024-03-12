Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyaretin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türk vatandaşlarına 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının başlatılacağı duyurmuştu.

Gerapetritis yaşanan gecikmeyi bakanlığın bazı uygulamalarına bağladı.

Yunan Bakan Gerapetritis, Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasının 30 Mart itibariyle 5 Yunan adasında başlayacağını söyledi. Gerapetritis, Mart sonu başlayacak uygulamanın pilot bölge olarak 5 adada başlayacağını belirtti.

10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, kapıda vize uygulamasına ilişkin PASOK milletvekili ve eski turizm bakanı Giorgos Nikitiadis'in sorusunu yanıtladı.

Atina geçen yıl Türk vatandaşları için 10 Yunan adasında geçerli olacak kapıda vize uygulamasının başlayacağının sözünü vermişti. Yunan hükümetinin teklifi, AB Komisyonu tarafından da onaylanmıştı.

7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasının, Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni olması bekleniyor. Ayrıca konuya ilişkin Habertürk'e konuşan Yunan kaynaklar, vize ücretinin de 60 Euro olacağını ifade etmişti.

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