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        Haberler Gündem 3. Sayfa Takdir etmek için dokunmuş! 65 yaşındaki öğretmene 16 yıl istendi - Son dakika haberleri

        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!

        Ankara'da, ilkokulda sınıf öğretmeni 65 yaşındaki Hüseyin G. hakkında, 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki F.A.A. ile ablası 12 yaşındaki A.A.A.'ya, ücretsiz özel ders vermek için gittiği evlerinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 16 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 08:38 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:10
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        Ankara'da bir ilkokulda eğitim gören, Somali uyruklu 4'üncü sınıf öğrencisi F.A.A. (10), öğretmeni Hüseyin G.'nin (65) özel bölgelerine dokunduğunu ileri sürerek, durumu ailesine anlattı.

        ÖZEL BÖLGELERİNE DOKUNDU

        DHA'da yer alan habere göre kızın ablası A.A.A. (12) da Hüseyin G.'nin, ücretsiz Türkçe dersi vermek için evlerine geldiğinde aynı şekilde özel bölgelerine dokunduğunu iddia etti. Ailenin şikayetiyle gözaltına alınan Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        16 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonunda Hüseyin G. hakkında, iki kardeşe yönelik eylemleri nedeniyle, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

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        ÜCRETSİZ DERS VERME TEKLİFİNDE BULUNMUŞ

        Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen baba B.İ.M.A., Hüseyin G.'nin küçük kızının öğretmeni olduğunu, çocuklarına ücretsiz ders vermeyi teklif ettiğini, farklı günlerde eve gelerek çocuklarına ders verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek, şikayette bulundu.

        TAKDİR ETMEK İÇİN DOKUNMUŞ

        Suçlamayı kabul etmeyen Hüseyin G. ise kızlarının Türkçesi zayıf olduğu için babanın özel ders talebinde bulunduğunu, mağdurlar dahil tüm öğrencilerine başarılarını takdir etmek için dokunduğunu iddia etti.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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