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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.2 artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart dönemindeki otomobil satışlarına bakılacak olursa, yılın ilk üç ayında satılan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 33 artışla 233 bin 289 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 2.6 oranında arttı ve 62 bin 130 adede yükseldi.

Otomotiv pazarında Mart ayındaki büyüme oranı ise hız kesti. ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Mart ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mart ayına göre yüzde 5.7 büyüdü ve 109 bin 828 seviyesine çıktı. REKLAM SONUÇLARIN 3 SEBEBİ VAR Sektör yetkilileri, pazarda elde edilen bu sonuçları üç temel faktöre bağlıyor. Bunların ilki, tüketicinin seçim sonrası fiyat artışı beklentisi içerisinde olması şeklinde ifade ediliyor. İkinci olarak da, ÖTV muafiyetli satışların toplam satışlar içerisindeki yükselen payı gösteriliyor. Marka yetkilileri, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen otomobil satışlarının yüzde 35'inin ÖTV muafiyetli olduğunu belirtiyor. Pazarın sergilediği performansın üçüncü temel sebebi olarak da, geçtiğimiz yıl araç bulamayan ve artık yenilenme ihtiyacı duyan araç kiralama şirketlerinin filolarını yenilemeye başlaması gösteriliyor. TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK MART AYI Böylece 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50.9 oranında büyüyen pazar, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek Mart ayı olarak da kayıtlara geçti.

Mart ayında, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 artarak 87 bin 71 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 7.9 oranında küçüldü 22 bin 757 adede geriledi. REKLAM PAZARIN YÜZDE 89'U A,B VE C Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturduğu görülüyor. C segmenti otomobiller 133 bin 712 adetle yüzde 57,3 pay, B segmenti otomobiller 71 bin 917 adetle yüzde 30,8 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 51,7 pay, 120 bin 699 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 28,5 pay ve 66 bin 451 adet satış ile Sedan, yüzde 18.1 pay ve 42 bin 145 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI 4 KAT ARTTI Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde de, yılın ilk üç ayında benzinli otomobil satışları 156 bin 396 adetle yüzde 67 pay, hibrit otomobil satışları 33 bin 131 adetle yüzde 14,2 pay, dizel otomobil satışları 25 bin 268 adetle yüzde 10,8 pay, elektrikli otomobil satışları 16 bin 556 adetle yüzde 7,1 pay ve otogazlı otomobil satışları 2 bin 38 adetle yüzde 0,9 pay aldı.

Elektrikli otomobil satışları ise 1 yıl içinde 4 katına çıktı. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 370,6 artarak yüzde 6,1 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 39,2 artarak yüzde 1 pay aldı. Geçtiğimiz yılın Mart ayında yerli otomobilimiz Togg, ABD'li üretici Tesla ve diğer birçok elektrikli otomobil markasının henüz Türkiye'de satışta olmaması da artış oranının bu denli yüksek çıkmasında etkili oldu. Öte yandan, otomobil pazarında ise 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 21,5 artarak yüzde 78 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,6 azalarak yüzde 0,5 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 59,3 artarak yüzde 0,2 pay aldı. İLK ÜÇTE 2 YERLİ 1 ÇİNLİ VAR Yılın ilk çeyreğinde en çok otomobil satan markalar sıralamasında da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Bursa'da üretim yapan Renault 32 bin 24 adet ile birinci ve Fiat 23 bin 892 adet ile ikinci en çok otomobil satan markalar olurken, Çinli Chery ise 15 bin 467 adet ile üçüncü en çok satış yapan marka oldu. Chery'yi diğer bir yerli üretici Toyota 14 bin 337 adet ile takip ederken, Toyota'yı ise 12 bin 980 adet ile Fransız Peugeot izledi. Türkiye'de üretim yapan markalardan Hyundai ise 12 bin 959 adet satış ile Ocak-Mart döneminde en çok satış yapan altıncı marka oldu.